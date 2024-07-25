Синоптик Вильфанд: резкое похолодание ожидается в Москве в последние дни июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"С понедельника (29 июля. – Прим. ред.) изменится циркуляция, прогнозируется облачная погода с нечастыми прояснениями, а температура резко понизится. В понедельник будет от 19 до 24 градусов, а во вторник и среду (30 и 31 июля. – Прим. ред.) температура понизится до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса", – уточнил он.

По словам эксперта, в городе возможны дожди. Больше всего осадков выпадет 29 июля, предупредил синоптик. В начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы – ожидается от 22 до 25 градусов, резюмировал Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о прохождении холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями и локальными грозами в Москве 25 июля. В городе действует желтый уровень погодной опасности.

В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.