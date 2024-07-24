Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на среду, 24 июля, стала самой холодной в Москве с начала месяца, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Столбики термометров базовой метеостанции города на ВДНХ опускались до 12,4 градуса. При этом в центре столицы, на Балчуге, температура воздуха в ночной период оставалась на уровне 17 градусов.

На этом фоне самым теплым местом столичного региона стал Долгопрудный. Ночью воздух там остыл лишь до 13,5 градуса. При этом холоднее всего в ночное время было в Черустях, где температура воздуха снизилась до 7 градусов.

Между тем уже в четверг, 25 июля, в Москву вернутся дожди, отметил в беседе с News.ru глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом синоптик подчеркнул, что 24 июля в столице сохранится хорошая погода. В дневное время температура воздуха составит 26 градусов.

"В четверг, 25 июля, ожидается небольшое изменение погоды. К нам с севера вновь подступает фронтальный раздел, из-за которого столицу и Московскую область накроют небольшие дожди", – отметил Шувалов.

По словам эксперта, осадки, в основном, пройдет в северной и восточной частях Москвы. На этом фоне будет дуть северный ветер, порывы которого достигнут 6–11 метров в секунду. При этом температура воздуха в четверг установится на уровне 25 градусов.

Синоптик также рассказал, что в выходные дни в столицу придет потепление, в результате которого воздух прогреется на два-три градуса. Вместе с тем осадков на этот период не прогнозируется.

С 23 июля в Центральной России началось "идеальное лето". По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, "испытания жарой" завершились на достаточно продолжительное время, фактически до конца июля.