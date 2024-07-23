Вильфанд: 24 июля станет самым теплым днем текущей недели в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самая теплая погода на текущей неделе в Москве и Подмосковье установится в среду, 24 июля, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в этот день в столице воздух прогреется до 26–28 градусов. В южной части Московской области температура воздуха днем составит 29 градусов.

Вместе с тем 24 июля синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, уточняется на сайте Гидрометцентра. Ночью температура воздуха опустится до 12–14 градусов.

Ветер будет дуть с северо-восточного направления, а его скорость составит 5–10 метров в секунду. При этом атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Между тем во вторник, 23 июля, в Москве и столичном регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице будет находиться в пределах 24–26 градусов, в области – 21–26 градусов.