Синоптик Вильфанд: сухая погода ожидается в Москве после понедельника

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сухая погода установится в столице после понедельника, 22 июля, спрогнозировал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

"Дождливая погода сегодня началась с утра: проходит фронтальный раздел, и примерно к 18:00 и следа фронтального раздела не останется. И поэтому начинается период сухой погоды. Сегодня самый дождливый и прохладный день в течение этой недели", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что с 23 июля солнечная погода будет периодически сменять облачность. По его словам, прохладные воздушные массы будут двигаться с северо-востока.

Воздух в Москве будет прогреваться до комфортных 24–26 градусов, что соответствует норме, отметил Вильфанд. При этом в среду, 24 июля, температура может подняться до 28 градусов, предупредил он.

Синоптик заверил, что осадков в столице не будет до 25 июля. Затем возможны кратковременные дожди, резюмировал он.

В начале августа воздух в Москве может прогреться до 30 градусов, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, официальный прогноз на весь следующий месяц пока не составили – для этого еще слишком рано. Однако, по предварительным данным, первые дни будут довольно теплыми.

