Синоптик Вильфанд: комфортная летняя погода ожидается в Москве до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комфортная летняя погода сохранится в Москве до конца июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

"Наступили долгожданные перемены в погоде, которых, наверное, ждали многие москвичи. Хотя некоторые с сожалением расстаются с супержарким летним сезоном, который, по крайней мере, в июле, пока закончился", – отметил синоптик.

По словам эксперта, в понедельник, 22 июля, в городе ожидаются прохлада и дожди. Однако с 23 июля фронтальных разделов больше не будет, прогнозируются переменная облачность, солнце и северо-восточный ветер, добавил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что температура будет соответствовать норме. Так, в период с 23 по 25 июля столбики термометров будут на уровне 25 градусов, а с 26 июля показатели будут колебаться в диапазоне от 24 до 26 градусов. При Вильфанд предупредил о вероятности подъема температуры до 28 градусов в среду, 24 июля. Ночные температуры, в свою очередь, будут на уровне 15 градусов.

В начале августа воздух в Москве может прогреться до 30 градусов, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, официальный прогноз на весь следующий месяц пока не составили – для этого еще слишком рано. Однако, по предварительным данным, первые дни будут довольно теплыми.

Также москвичей предупреждали о возможных кратковременных дождях 22 и 25 июля. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в Москве установится классическая июльская погода с температурой от 21 до 26 градусов.

