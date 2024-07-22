Синоптик Позднякова: температура в Москве может достичь 30 градусов в начале августа

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В начале августа воздух в столице может прогреться до 30 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, официальный прогноз на весь грядущий месяц синоптики пока не составили – для этого еще слишком рано. Однако, по предварительным данным, первые дни будут довольно теплыми.

"Модели долгосрочных прогнозов погоды говорят, что в начале августа существенных осадков у нас не ожидается. Температура воздуха в столице будет довольно комфортной", – указала эксперт.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Не исключено, что в отдельные дни до 6–7-го числа температура приблизится к отметке в 30 градусов. То есть надежда на то, что летнее тепло еще сохранится и в августе, весьма велика.

Ранее синоптик рассказала, что на неделе с 22 июля в городе ожидается до 25...28 градусов. При этом жара вернется в столицу в последних числах июля. Ожидается, что днем 30-го и 31-го числа воздух в Москве прогреется до 30 градусов.