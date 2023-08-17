Врач перечислила способы борьбы с повышенным потоотделением

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Повышенное потоотделение можно скорректировать с помощью специальных препаратов либо инъекций – все зависит от первопричин проблемы. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Александра Шерф.

По ее словам, состояние повышенной потливости в наиболее обогащенных потовыми железами областях называется гипергидроз.





Александра Шерф врач-косметолог, дерматовенеролог Это может быть симптомом таких заболеваний, как дисфункция щитовидной железы, ожирение, инсулинорезистентность. Если человек замечает за собой такую проблему, необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы исключить патологию со стороны эндокринной системы.

Если заболевание будет обнаружено, то человеку пропишут медикаментозное лечение. Устранение внутренней патологии уменьшит потоотделение, добавила эксперт.

"Но также это может быть физиологическая особенность. Человек рождается с таким типом потовой секреции, которая регулируется более интенсивной работой вегетативной нервной системы", – продолжает врач.

В этом случае человек может скорректировать гипергидроз при помощи инъекций нейропротеина в кабинете врача-косметолога.





Александра Шерф врач-косметолог, дерматовенеролог Это вещество блокирует передачу нервного импульса к потовым железам, от чего они выделяют меньше жидкости. Кроме того, когда в зоны вводится нейропротеин, блокируются и сальные железы, из-за чего неприятного запаха уже не будет.

По словам специалиста, многие опасаются, что после такой процедуры одни зоны будут потеть меньше, другие же станут выделять секрет более интенсивно. Но это заблуждение, подчеркнула врач.

"Потовые железы расположены по всему телу, а потому пот будет распределяться равномернее, а не в каких-то отдельных гипергидрозных зонах", – объяснила она.

Эффект от процедуры сохраняется примерно шесть месяцев, затем потоотделение возвращается с обычной интенсивностью. Поэтому к инъекциям рекомендуется прибегать несколько раз в год, заключила эксперт.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил, что неприятный запах пота зависит от многих причин. Например, он может появляться при употреблении в большом количестве брокколи, чеснока и лука, а также из-за диабета, проблем с почками, при туберкулезе и дефиците витамина D.