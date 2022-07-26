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Москва 24

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Общество

16:57

Терапевт рассказала об опасности жары для здоровья человека

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жаркая погода может быть опасна обезвоживанием, тепловым ударом и увеличением нагрузки на сердце. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Александрову.

Специалист отметила важность недопущения обезвоживания, так как дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение. Терапевт рекомендовала всегда иметь с собой в жару бутылку воды.

Александрова подчеркнула, что от длительного нахождения на солнце есть риск теплового удара. Она добавила, что особое внимание нужно обратить на головную боль, которая сопровождается головокружением, учащенным дыханием и усиленным потоотделением.

"Следует сразу уйти с солнца, выпить воды, лечь, отдохнуть. Можно принять прохладный душ. Если симптомы не уменьшаются, нужно вызвать скорую помощь", – предупредила врач.

Кроме того, высокие температуры могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы. При головной боли с одышкой, ощущением нехватки воздуха и сдавленностью в груди стоит уйти с солнца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самый жаркий день в Москве ожидается в среду, 27 июля, когда воздух прогреется до 33 градусов тепла. При этом с четверга, 28 июля, температура воздуха в столице будет постепенно снижаться.

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре в ближайшие дни

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