Питьевую воду начали раздавать на 10 станциях метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам на 10 станциях московского метро начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды, установившейся в столице, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Получить бесплатную воду можно на станциях "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", "Черкизовская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии, а также на автостанции "Орехово".

В департаменте подчеркнули, что следят за температурой, и при необходимости список станций будет скорректирован. Там также рекомендовали пассажирам не находиться долго на солнце и следить за своим водным балансом.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

