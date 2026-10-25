Песков заявил, что оглашение послания парламенту в 2026 году не планируется

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Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца 2026 года не планируется. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уже отмечал, что российский президент выступит с посланием, как только сочтет это целесообразным.

В свою очередь, большая пресс-конференция президента РФ состоится в декабре 2026 года. В этом году она также будет совмещена в одном формате с прямой линией Путина.

Подготовка к мероприятию началась еще в начале октября. В Кремле уточнили, что в рамках этой работы активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений граждан будет применен искусственный интеллект от Сбербанка.