Сценарист мультфильма "Волк и теленок" Михаил Липскеров скончался в возрасте 87 лет

Фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров умер в возрасте 87 лет. Об этом РИА Новости сообщили в его семье.

Липскеров скончался в субботу, 24 октября, после продолжительной болезни. По словам родственников, он болел долгое время. Церемония прощания пройдет в специальном корпусе Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. Дату пока не назначили, место захоронения также еще не определено.

Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. Он получил известность благодаря сценариям к советским мультфильмам, среди которых "Волк и теленок", "Ограбление по…", "Ковбои в городе", "Как грибы с горохом воевали" и "Самый маленький гном".

Помимо работы в анимации, Липскеров писал пьесы и прозу. Среди его произведений – романы "Белая горячка", "Черный квадрат" и "Путешествие к центру Москвы".