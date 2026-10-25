Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 13:41

Культура

Сценарист мультфильма "Волк и теленок" Михаил Липскеров скончался в возрасте 87 лет

Фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров умер в возрасте 87 лет. Об этом РИА Новости сообщили в его семье.

Липскеров скончался в субботу, 24 октября, после продолжительной болезни. По словам родственников, он болел долгое время. Церемония прощания пройдет в специальном корпусе Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. Дату пока не назначили, место захоронения также еще не определено.

Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. Он получил известность благодаря сценариям к советским мультфильмам, среди которых "Волк и теленок", "Ограбление по…", "Ковбои в городе", "Как грибы с горохом воевали" и "Самый маленький гном".

Помимо работы в анимации, Липскеров писал пьесы и прозу. Среди его произведений – романы "Белая горячка", "Черный квадрат" и "Путешествие к центру Москвы".

Читайте также


культураобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика