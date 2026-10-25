Ушаков заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам представителя Кремля, Москва ранее рассчитывала вернуться к переговорам после выборов в Госдуму, прошедших с 18 по 20 сентября, однако украинская сторона сорвала эту договоренность.

"Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник (День народного единства – Прим. ред.). После этого мы будем готовы возобновить переговоры", – заявил Ушаков.

Помощник президента уточнил, что первая трехсторонняя встреча на экспертном уровне будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов. По его словам, она будет носить "пристрелочный характер".

Помощник президента также заявил о необходимости продолжать диалог с Вашингтоном и европейскими странами. По его оценке, администрация Дональда Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать, а позиция Европы может иметь ключевое значение для урегулирования конфликта.

Договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине была достигнута во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября.

По итогам контактов Ушаков сообщил, что консультации с участием России, США и Украины могут пройти в Абу-Даби в первой половине ноября. Ожидается, что встреча состоится на экспертном уровне, однако точную дату и состав делегаций пока не определили.