Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 12:35

Политика

Ушаков заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам представителя Кремля, Москва ранее рассчитывала вернуться к переговорам после выборов в Госдуму, прошедших с 18 по 20 сентября, однако украинская сторона сорвала эту договоренность.

"Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник (День народного единства – Прим. ред.). После этого мы будем готовы возобновить переговоры", – заявил Ушаков.

Помощник президента уточнил, что первая трехсторонняя встреча на экспертном уровне будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов. По его словам, она будет носить "пристрелочный характер".

Помощник президента также заявил о необходимости продолжать диалог с Вашингтоном и европейскими странами. По его оценке, администрация Дональда Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать, а позиция Европы может иметь ключевое значение для урегулирования конфликта.

Договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине была достигнута во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября.

По итогам контактов Ушаков сообщил, что консультации с участием России, США и Украины могут пройти в Абу-Даби в первой половине ноября. Ожидается, что встреча состоится на экспертном уровне, однако точную дату и состав делегаций пока не определили.

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика