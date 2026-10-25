Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 09:22

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия поддержит переговорщика от ЕС по Украине при стремлении к миру

Россия поддержит переговорщика от ЕС по Украине при стремлении к миру – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия поддержала бы назначение представителя Евросоюза для переговоров по украинскому конфликту, если он будет стремиться к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стали сообщения о том, что президент Финляндии Александр Стубб выдвинут в качестве возможного кандидата на роль переговорщика от ЕС.

При этом Песков отметил, что Брюссель пока не переходит от обсуждений к конкретным действиям. По его словам, Евросоюз уже долго рассматривает такую возможность, но до сих пор не решился на этот шаг.

"Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию, – это будет еще лучше", – подчеркнул представитель Кремля.

В ходе встречи в Санкт-Петербурге со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом 21 октября Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной.

Главной темой должна стать выработка системы безопасности для обеих стран после достижения окончательного мира, а не краткой паузы в боях.

Помощник президента Юрий Ушаков тогда же отметил, что состав делегации определит лично Путин, а в качестве площадки рассматривается Абу-Даби

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика