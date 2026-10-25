Песков: Россия поддержит переговорщика от ЕС по Украине при стремлении к миру

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Россия поддержала бы назначение представителя Евросоюза для переговоров по украинскому конфликту, если он будет стремиться к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стали сообщения о том, что президент Финляндии Александр Стубб выдвинут в качестве возможного кандидата на роль переговорщика от ЕС.

При этом Песков отметил, что Брюссель пока не переходит от обсуждений к конкретным действиям. По его словам, Евросоюз уже долго рассматривает такую возможность, но до сих пор не решился на этот шаг.

"Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию, – это будет еще лучше", – подчеркнул представитель Кремля.

В ходе встречи в Санкт-Петербурге со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом 21 октября Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной.

Главной темой должна стать выработка системы безопасности для обеих стран после достижения окончательного мира, а не краткой паузы в боях.

Помощник президента Юрий Ушаков тогда же отметил, что состав делегации определит лично Путин, а в качестве площадки рассматривается Абу-Даби