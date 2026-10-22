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22 октября, 11:09

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WP: США и Европа готовят предложение по безопасности европейского континента

США и Европа готовят предложение по безопасности европейского континента – СМИ

Фото: depositphotos/Varavin88

Американские и европейские официальные лица разрабатывают обширное предложение по многосторонним переговорам с Россией, которое коснется безопасности Европы после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Washington Post.

По данным журналиста Дэвида Игнатиуса, отправной точкой документа станут гарантии, аналогичные обязательствам НАТО: США и Европа заявят, что ответят на любое будущее нападение на Украину. Одновременно предложение должно снять и опасения России в сфере безопасности.

Содержание инициативы пока не раскрывается. Ее задача – сформировать условия, при которых возобновление конфликта на Украине станет невозможным.

По словам Игнатиуса, в Европе при этом "опасаются последствий уступок России". При этом, согласно его сведениям, США, Европа и Украина "нашли общую основу" для обсуждения прекращения конфликта. Источники, близкие к переговорам, выражают "осторожный оптимизм" в отношении того, что обе стороны стремятся получить результаты до зимы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. В Евросоюзе пока нет консенсуса, однако вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Их беседа продлилась около 3 часов.

Российский лидер в ходе беседы указал на готовность РФ возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

Уиткофф пояснил: встреча была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения, а также поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стефана Хаббарда для возвращения домой к семье.

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