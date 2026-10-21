Уиткофф назвал прошедшую в Санкт-Петербурге встречу конструктивной

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с Владимиром Путиным конструктивной. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, встреча была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения, а также поблагодарить российского лидера за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье.

"Эти переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", – добавил он.

Уиткофф отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к достижению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине, а также к достижению устойчивого мира, который послужит обеспечению безопасности и процветания на поколения вперед.

Встреча состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Беседа Путина и Уиткоффа продлилась около 3 часов.

В ходе встречи российский лидер указал на готовность РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Помощник президента отметил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби.