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21 октября, 16:58

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Ушаков: встреча в Петербурге стала девятым контактом Путина с переговорщиками США

Встреча в Петербурге стала девятым контактом Путина с переговорщиками США – Ушаков

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Встреча в Петербурге со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом стала девятым контактом Владимира Путина с переговорщиками США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, такие контакты являются полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президента РФ и представителей США.

О прибытии Уиткоффа в Санкт-Петербург стало известно ранее. В аэропорту его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Переговоры прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Беседа длилась около 3 часов, после чего американский представитель уехал.

В ходе встречи Путин и Уиткофф обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование украинского конфликта. Президент РФ поблагодарил его и Трампа за внимание к проблемам кризиса на Украине. После беседы Путин проинформировал американского посланника о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате.

Главной темой, по которой Москва готова возобновить переговоры, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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