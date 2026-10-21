21 октября, 17:36Политика
Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Дело идет к завершению конфликта на Украине, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", – сказал Ушаков в беседе с ИС "Вести", отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта.
По его словам, новый раунд переговоров РФ, США и Украины в трехстороннем формате может пройти в Абу-Даби.
Ранее Владимир Путин на прошедшей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате.
Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября. При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины. По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп с большим удовлетворением встретит готовность Москвы возобновить переговоры.
Ожидается, что спецпосланник президента США вернется в Осло для продолжения консультаций по урегулированию на Украине. При этом в Кремле затруднились ответить, будет ли новый раунд переговоров Путина и Уиткоффа после возвращения последнего из Санкт-Петербурга в Норвегию.