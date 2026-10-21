Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

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Дело идет к завершению конфликта на Украине, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", – сказал Ушаков в беседе с ИС "Вести", отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта.

По его словам, новый раунд переговоров РФ, США и Украины в трехстороннем формате может пройти в Абу-Даби.

Ранее Владимир Путин на прошедшей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате.

Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября. При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины. По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп с большим удовлетворением встретит готовность Москвы возобновить переговоры.

Ожидается, что спецпосланник президента США вернется в Осло для продолжения консультаций по урегулированию на Украине. При этом в Кремле затруднились ответить, будет ли новый раунд переговоров Путина и Уиткоффа после возвращения последнего из Санкт-Петербурга в Норвегию.

