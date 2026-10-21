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21 октября, 12:59

Политика

Песков затруднился сказать, будет ли еще один раунд переговоров Путина с Уиткоффом

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, состоится ли новый раунд переговоров Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Об этом Песков сказал журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Я не знаю пока, давайте дождемся результатов контактов здесь", – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли новая встреча Путина и Уиткоффа после возвращения последнего из Санкт-Петербурга в Осло.

По словам пресс-секретаря президента России, деятельность американского представителя по урегулированию конфликта на Украине предполагает челночную дипломатию.

Ранее Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце Петербурга. Российский президент поинтересовался результатами переговоров по украинскому урегулированию, прошедших в Норвегии накануне, на которых присутствовал Уиткофф.

По словам американского спецпосланника, появился необходимый задел для того, чтобы прекратить огонь в конфликте. Кроме того, он выразил надежду на возобновление переговоров с участием России, США и Украины. Предполагается, что после встречи с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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