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21 октября, 18:36

Политика

Ушаков заявил, что состав делегации на встречу России, США и Украины определит Путин

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV/POOL

Состав делегации на трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию конфликта определит Владимир Путин. Об этом заявил Первому каналу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в состав делегации также могут войти помощник президента РФ, председатель Союза писателей России Владимир Мединский и военные. Кроме того, на встрече будут рассматриваться вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта.

Путин на прошедшей 21 октября в Санкт-Петербурге встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом сказал о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины. По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп с большим удовлетворением встретит готовность Москвы возобновить переговоры.

В свою очередь, Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Помощник президента отметил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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