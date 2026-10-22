Песков: в качестве площадки для встречи РФ, США и Украины рассматривается Абу-Даби

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В качестве площадки для трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока рассматривается только Абу-Даби. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли российские переговорщики готовить предложения к новому раунду переговоров по Украине, Песков призвал журналистов не торопить события.

Ранее Владимир Путин на прошедшей 21 октября в Санкт-Петербурге встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности РФ возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в трехстороннем формате.

Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября. При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что состав делегации на трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию конфликта определит президент РФ. Он также добавил, что дело идет к завершению конфликта.