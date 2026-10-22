Турция выразила готовность принять трехсторонние переговоры по Украине

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Турция готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если соответствующее предложение поступит от заинтересованных сторон. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине.

По его словам, Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

Владимир Путин во время встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Помощник президента отметил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби.