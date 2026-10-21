Песков: США на трехсторонней встрече с Россией и КНР хотят обсудить ядерное разоружение

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США на трехсторонней встрече с Россией и Китаем хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ИС "Вести".

По его словам, в Китае не хотят обсуждать эти темы. Россия при этом готова и к тому и к другому.

Помимо этих вопросов, существуют еще и другие, отметил пресс-секретарь. Песков также подчеркнул, что встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа возможна.

"С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться, с трех сторон есть такая гипотетическая готовность", – дополнил представитель Кремля.

Однако определенной повестки дня пока нет, ее еще предстоит доработать, заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия контрпродуктивны и нереалистичны, а прогресс на разоруженческом треке невозможен без устранения фундаментальных противоречий. Там отметили, что основное препятствие для сокращения арсеналов заключается в курсе Запада на достижение военного превосходства.

К дестабилизирующим факторам, по мнению внешнедипломатическего ведомства, относятся "совместные ядерные миссии" НАТО в Европе, перенос американского "расширенного сдерживания" в Азиатско-Тихоокеанский регион с перспективой создания тройственного "ядерного альянса" США – Южная Корея – Япония, развертывание ракет США средней и меньшей дальности (РСМД), а также планы Вашингтона по выводу оружия в космос.