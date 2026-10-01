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01 октября, 17:53

Политика

Песков указал на необходимость встречи Путина и Трампа для всего мира

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае может быть необходима не только для двух стран, но и всего мира. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я убежден, что президент (Путин. – Прим. ред.) будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира", – сказал он.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уже договорились о встрече.

При этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Москва положительно бы отнеслась к проведению встречи Путина, Си и Трампа на полях саммита. Дипломат считает, что нельзя исключать возможность подобного трехстороннего контакта. При этом организация такой встречи – прерогатива хозяев мероприятия, то есть Китая, добавил он.

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