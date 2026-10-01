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01 октября, 17:40

В мире

Капсулу времени 1950 года вскрыли в США

Фото: dot.ca.gov

В Международной школе Сан-Франциско (США) во время ремонтных работ нашли и вскрыли капсулу времени, заложенную в 1950 году. Об этом сообщает портал Kron4.

На территории учебного заведения нашли артефакт возрастом 76 лет. Внутри ученики и учителя обнаружили газетные вырезки времен холодной войны и черно-белые фотографии школьных зданий. Директор школы Эрик Тюо признался, что ощутил себя ребенком, который нашел клад.

В момент закладки капсулы в здании располагалась штаб-квартира транспортного департамента четвертого округа Калифорнии (Caltrans). Учреждение переехало в новое здание только в 1993 году.

Директор Caltrans в четвертом округе Доан Нгуен отметил, как сильно изменился район с 1950-х годов. По его словам, в те годы по нижней палубе моста через залив еще ходили поезда, а метро BART открылось лишь в 1972 году.

Ранее в Лондоне под памятником рабочие нашли 60-летнюю капсулу времени, предсказавшую будущее. Ее оставил Пи Райт Патерсон в 1964 году. В капсуле лежали записка и несколько монет. Автор послания сообщил, что получил деньги на Эпсомском дерби в графстве Суррей. Он сделал ставку на коня по кличке Санта-Клаус, который пришел первым. Мужчина рекомендовал нашедшему его письмо тоже поставить на лошадь, чья кличка связана с рождественскими праздниками.

Возглавлявший реновацию Джош Смоллс и его коллеги просмотрели список участников Эпсомского дерби. Один из коней носил кличку Рождество. Смоллс поставил на эту лошадь 20 фунтов стерлингов, и она действительно финишировала первой.

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