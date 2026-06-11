Записка из капсулы времени предсказала победу лошади на скачках в Великобритании

Фото: theguardian.com

Рабочие нашли под памятником в Лондоне 60-летнюю капсулу времени, которая предсказала будущее. Об этом пишет газета The Guardian.

Это произошло во время реновации парка Кристал Пэлас. Под бюстом архитектора сэра Джозефа Пакстона обнаружили капсулу времени, которую оставил там в 1964 году некий Пи Райт Патерсон. В ней были записка и несколько монет.

Автор послания рассказал, что получил деньги на Эпсомском дерби в графстве Суррей. Он поставил на коня по кличке Санта-Клаус, который пришел первым. Мужчина посоветовал тому, кто найдет его письмо, тоже поставить на лошадь, ее кличка должна быть связана с рождественскими праздниками.

Руководивший реновацией Джош Смоллс и его коллеги посмотрели список участников Эпсомского дерби. У одного из коней была кличка Рождество.

"Я просмотрел участников за несколько последних лет и не нашел среди них другой лошади с рождественским именем", – добавил Смоллс.

Он поставил 20 фунтов стерлингов на Рождество, и лошадь действительно оказалась первой.

Рабочий Крачун Мариус Дорин, который нашел коробку с капсулой, обратил внимание еще на одно совпадение. Мужчина рассказал, что он по национальности румын, а "крачун" на его родным языке означает "рождество".

Ранее стало известно, что письмо принцессы Дианы, которое она написала в 17 лет, продадут на аукционе. В нем она признавалась, что мечтает стать танцовщицей. Двухстраничное послание, подписанное "Диана" и именем ее брата, оценивается в 4 тысячи фунтов стерлингов (5,46 тысячи долларов. – Прим. ред.).