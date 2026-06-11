Цикл лекций о донорстве крови и костного мозга запустили в Москве

Фото: Ольга Нуромская

В городской поликлинике № 8 и ее филиале № 2 в районе Тропарево-Никулино прошли первые просветительские лекции о донорстве крови и костного мозга. Они стали частью проекта "Живая связь", который реализуется по инициативе директора "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, члена партии "Единая Россия" Евгения Андриенко и при поддержке Федерального регистра доноров костного мозга.

"В Федеральном регистре уже тысячи добровольцев, но наша задача – чтобы таких людей становилось больше. Важно формировать культуру добровольного донорства и повышать информированность молодежи о его значимости и безопасности. Донорская кровь и ее компоненты нужны пациентам городских больниц и бойцам, которые получают ранения на передовой и проходят лечение в военных госпиталях. В этой работе я рассчитываю на студентов и активистов Центра развития, в том числе блогеров проекта "Новые медиа". Они сами регулярно сдают кровь и ее компоненты – плазму, эритроциты, тромбоциты, и состоят в регистре доноров костного мозга, поэтому донорство для них – гражданская позиция. Активисты подготовят серию просветительских видеороликов и разместят их в социальных сетях, чтобы они стали доступны широкой аудитории", – рассказал Андриенко.

Перед слушателями выступили эксперты, в том числе ведущий аналитик регистра доноров костного мозга РНИМУ им. Пирогова Милана Бутунц. Она разобрала основные мифы, связанные с донорством костного мозга, рассказала о противопоказаниях и объяснила, как пройти первичное обследование и, сдав небольшой объем крови из вены, попасть в регистр потенциальных доноров, а также ответила на вопросы участников.

Следующие лекции в рамках проекта "Живая связь" пройдут в поликлинике № 209 в Раменках и в детской поликлинике № 132, филиал № 3, в Солнцево. Следить за расписанием и местом проведения встреч можно на странице Андриенко в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что Москва активно развивает донорское движение, в том числе благодаря регулярным акциям. Одна из них – "Московский донор", организованная Центром развития и Центром крови имени О. К. Гаврилова. За 10 лет ее участниками стали почти две тысячи человек.

Ранее сообщалось, что около 250 тысяч литров донорской крови собрали в Москве в 2025 году. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Кроме того, в 2025-м донорами стали порядка 120 тысяч москвичей. При этом каждый третий из них сделал это впервые.

