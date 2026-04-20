Около 250 тыс литров донорской крови собрано в столице за 2025 год

Порядка 250 тысяч литров донорской крови собрано в столице за прошлый год. Это на 10% больше, чем в 2024-м, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что кровь и ее компоненты нельзя синтезировать, поэтому оказать помощь пациентам можно, став донором. Кровь может быть необходима людям с онкологией, новорожденным, пострадавшим в ДТП и пожарах.

Ракова отметила, что в 2025-м донорами стали около 120 тысяч горожан. При этом каждый третий из них сделал это впервые. Заммэра поблагодарила всех сдавших кровь и подчеркнула, что они помогли спасти десятки тысяч людей.

Москва также входит в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет количество пересадок в столичных больницах выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено свыше 800 таких операций.

Кроме того, москвичи получают органы быстрее, чем жители городов других стран. Печень от донора, например, ждут порядка 5 месяцев, а почку – не более года.