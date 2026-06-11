11 июня, 16:15Происшествия
Пожар на складе в Новосибирске полностью потушен
Фото: 54.mchs.gov.ru
Пожар на складе с пластиком в Новосибирске полностью потушен, сообщили в МЧС России.
В министерстве добавили, что причина возгорания в настоящий момент устанавливается.
Возгорание произошло на складе в Новосибирске днем 11 июня. Для того чтобы организовать бесперебойную подачу воды, к зданию направили пожарный поезд.
Спустя время открытое горение было ликвидировано. Работу осложняли конструктивные особенности здания, а распространению пламени способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель. Для тушения привлекли более 17 единиц техники и 60 человек.
Из помещения вынесли пять баллонов с пропаном и кислородом. Информации о пострадавших не поступало.