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11 июня, 14:50

Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Новосибирске

Фото: 54.mchs.gov.ru

Открытое горение ликвидировано на складе с пластиковой продукцией в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 1 750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", – говорится в публикации.

Работу специалистов на месте ЧП осложняли конструктивные особенности здания и наличие баллонов внутри. Распространению пламени также способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель. Для тушения огня привлекли более 60 человек и 17 единиц техники.

О пожаре на складе стало известно днем 11 июня. Для бесперебойной подачи воды к зданию направили пожарный поезд.

Спустя время пожар локализовали. Спасатели также вынесли из помещения пять баллонов с пропаном и кислородом. Информация о пострадавших не поступала.

Склад с текстилем загорелся в подмосковном Дзержинском

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