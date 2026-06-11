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11 июня, 12:29

Происшествия

Баллоны с пропаном и кислородом эвакуированы с горящего склада в Новосибирске

Фото: MAX/"МЧС Новосибирской области"

Спасатели эвакуировали с загоревшегося склада в Новосибирске 5 баллонов с пропаном и кислородом, сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

К настоящему моменту возгорание локализовано. Специалисты продолжают тушение.

Склад с пластиковой продукцией загорелся днем 11 июня. Возгорание произошло в Заельцовском районе города, на улице Даргомыжского, 8а. Для бесперебойной подачи воды к зданию направили пожарный поезд. Уточнялось, что пожарные работают по повышенному рангу.

Ранее пожар произошел в московском Алтуфьеве возле торгового центра "Весна". Очевидцы сообщали, что в небе был виден густой столб дыма.

Очевидцы рассказали подробности возгорания "Газели" на Северо-Восточной хорде

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