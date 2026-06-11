Юрист Русяев назвал основания для отказа от оплаты блюда в ресторане

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Гость ресторана может не платить за блюдо в ресторане, если оно имеет конкретные недостатки в соответствии с законом "О защите прав потребителей" и Правилами оказания услуг общественного питания. Об этом заявил юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев в беседе с RT.

"Заказывая блюдо, посетитель заключает договор на услугу, и она должна отвечать заявленному в меню составу, весу, способу приготовления, а также требованиям безопасности", – напомнил он.

Русяев заявил, что человек может отказаться от оплаты, если увидел в тарелке испорченные продукты, расхождение с описанием блюда в меню, посторонний предмет или нарушение технологии, из-за которой еду нельзя употребить.

По его словам, даже внесенную оплату можно попросить вернуть. Также закон дает возможность ресторану снизить цену за блюдо или переделать его без доплаты клиента.

Юрист предостерег посетителей от попыток манипуляций. Нелюбовь к остроте, желание передумать после заказа, оценка вкуса, сытость не дают человеку право не платить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла мнение о том, что качественное и здоровое питание – это дорого. Она отметила, что все как раз наоборот: дорогая еда оказывается нездоровой.