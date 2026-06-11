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11 июня, 17:49

Происшествия

Итальянку, насмерть сбившую грабителя-мигранта, осудили на 18 лет

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Италии приговорил к 18 годам тюрьмы 67-летнюю Чинцию Даль Пино, насмерть сбившую мигранта, который выхватил у нее сумочку. Об этом сообщает агентство Lapresse.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Бездомный марокканец вырвал у женщины сумку посреди улицы и бросился бежать. Даль Пино села во внедорожник, догнала его и несколько раз переехала. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

Камеры зафиксировали, как женщина выходила из машины, чтобы забрать сумку, после чего уехала домой. Позже она объясняла это тем, что думала, будто мужчина просто получил травмы.

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке для женщины, в то время как сторона защиты – на переквалификации в самооборону.

Ранее коллегия присяжных Измайловского районного суда Москвы вынесла обвинительное решение в отношении сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве. Жертвой стал бывший участник "Дома-2", которому оппонент нанес 91 удар ножом в ходе пьяной драки.

Сам сценарист настаивал, что действовал в целях самообороны, не осознавая, сколько ударов нанес, и утверждал, что Лукин первым проявил агрессию. Суд определит окончательное наказание 18 июня.

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