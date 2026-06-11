Медведев перечислил стоящие перед Россией вызовы

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил семь вызовов, стоящих перед Россией. Он призвал, отразить их в народной программе партии "Единая Россия".

В качестве первого он выделил демографию и назвал эту тему важной для всех россиян. Вторым вызовом является нехватка кадров и появление новых профессий, подчеркнул Медведев.

"Экономика меняется, все мы видим, что происходит. Это прямо влияет на рынок труда. Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии", – цитирует зампреда Совбеза РИА Новости.

Третьим вызовом, по мнению Медведева, стало неравномерное развитие регионов. По его словам, страну следует обустроить так, чтобы у граждан был равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Еще один вызов связан с беспрецедентным внешним давлением. Председатель партии обратил внимание, что оно не закончится в скором времени, поэтому необходимо сделать все для развития страны.

Пятый вызов касается технологического уклада, который исходит от искусственного интеллекта, беспилотных систем, биотехнологий, космических технологий, роботехники и роботизации.

Кроме того, Медведев выделил навязывание ложной системы ценностей народу России и скоординированное информационное давление. Он добавил, что седьмым вызовом является безопасность России, на что государство должно ответить победой в спецоперации.

Ранее Медведев выступил с критикой русофобских высказываний представителей стран Балтии. Он считает, что политики этих государств такими заявлениями хотят повысить свой авторитет.

В частности, глава Совбеза упомянул главу МИД Эстонии Маргуса Цахкны. Тот высказался против начала переговоров с Россией.

