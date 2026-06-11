График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 18:27

Политика

Медведев перечислил стоящие перед Россией вызовы

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил семь вызовов, стоящих перед Россией. Он призвал, отразить их в народной программе партии "Единая Россия".

В качестве первого он выделил демографию и назвал эту тему важной для всех россиян. Вторым вызовом является нехватка кадров и появление новых профессий, подчеркнул Медведев.

"Экономика меняется, все мы видим, что происходит. Это прямо влияет на рынок труда. Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии", – цитирует зампреда Совбеза РИА Новости.

Третьим вызовом, по мнению Медведева, стало неравномерное развитие регионов. По его словам, страну следует обустроить так, чтобы у граждан был равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Еще один вызов связан с беспрецедентным внешним давлением. Председатель партии обратил внимание, что оно не закончится в скором времени, поэтому необходимо сделать все для развития страны.

Пятый вызов касается технологического уклада, который исходит от искусственного интеллекта, беспилотных систем, биотехнологий, космических технологий, роботехники и роботизации.

Кроме того, Медведев выделил навязывание ложной системы ценностей народу России и скоординированное информационное давление. Он добавил, что седьмым вызовом является безопасность России, на что государство должно ответить победой в спецоперации.

Ранее Медведев выступил с критикой русофобских высказываний представителей стран Балтии. Он считает, что политики этих государств такими заявлениями хотят повысить свой авторитет.

В частности, глава Совбеза упомянул главу МИД Эстонии Маргуса Цахкны. Тот высказался против начала переговоров с Россией.

Читайте также


политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика