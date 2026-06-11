Певица Анита Цой покорила Китай своим борщом и солениями

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Певица Анита Цой призналась, что ее продукция стала хитом на китайском рынке. Речь идет о маринованных овощах и борще, сообщает Общественная служба новостей.

Артистка рассказала, что любит готовить не только дома, но и делает на продажу готовые блюда и маринованные овощи.

"Мы смогли выйти со своими огурчиками, помидорами и борщами даже на китайский рынок", – рассказала она.

Певица удивлена популярностью борща у китайцев. По словам Цой, они добавляют туда еще рис и кимчи. Она призналась, что из-за большого количества заказов, в том числе в Китае, ее рабочее лето уже расписано.

Ранее стало известно, что певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) решила закрыть свое ИП. Оно позволяло ей заниматься агробизнесом. Известно, что она планировала разводить птиц, крупный рогатый скот, производить продукты.