График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 18:11

Шоу-бизнес

Певица Анита Цой покорила Китай своим борщом и солениями

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Анита Цой призналась, что ее продукция стала хитом на китайском рынке. Речь идет о маринованных овощах и борще, сообщает Общественная служба новостей.

Артистка рассказала, что любит готовить не только дома, но и делает на продажу готовые блюда и маринованные овощи.

"Мы смогли выйти со своими огурчиками, помидорами и борщами даже на китайский рынок", – рассказала она.

Певица удивлена популярностью борща у китайцев. По словам Цой, они добавляют туда еще рис и кимчи. Она призналась, что из-за большого количества заказов, в том числе в Китае, ее рабочее лето уже расписано.

Ранее стало известно, что певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) решила закрыть свое ИП. Оно позволяло ей заниматься агробизнесом. Известно, что она планировала разводить птиц, крупный рогатый скот, производить продукты.

Читайте также


шоу-бизнеседа

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика