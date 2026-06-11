Порог выручки бизнеса на УСН для уплаты НДС cохранят на 2027–2029 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сохранение порога годовой выручки малого бизнеса, который использует упрощенную систему налогообложения (УСН), для уплаты НДС предусмотрен на три года. Речь идет о бюджетном цикле 2027–2029 годов, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает сохранение порога для уплаты НДС сразу на три года, то есть на весь бюджетный цикл. Условия на протяжении этого срока будут неизменными", – передает его слова пресс-служба Минфина РФ.

Он объяснил, что это даст предпринимателям предсказуемость. Они смогут выстраивать траекторию развития, не завися от макроэкономических факторов.

Представитель Минфина РФ уточнил информацию и для тех, кто работает по патенту. Его приобретают на определенный срок. По его словам, эту тему, в том числе действие УСН в российских регионах, нужно хорошо изучить. Данный вопрос обсудят с экспертным сообществом и бизнесом.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам дал рекомендацию доработать проект закона о переносе измененной ставки НДС в цену долгоиграющих договоров ко второму чтению. Парламентарии считают, что порядок исчисления налога на добавленную стоимость не должен зависеть от права покупателя на вычет.