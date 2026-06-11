Врач Ерофеева: VR-очки могут стать отвлекающим фактором при родах

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В VR-очках во время родов нет необходимости, так как женщине ничто не должно мешать. Об этом Москве 24 заявила врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Так специалист прокомментировала новость о том, что технологию начали применять как часть терапии: во время схваток роженице надевают VR-очки, в которых она видит расслабляющие пейзажи. Утверждается, что это помогает переключить внимание мозга с боли и тревоги на другой сенсорный опыт.

По данным СМИ, разработку уже внедряют в государственные роддома и предлагают как немедикаментозный метод обезболивания.

"Роды – процесс, требующий полной концентрации внимания на голосах принимающего медицинского персонала – будь то акушерка или врачебная бригада, поскольку их указания помогают женщине правильно дышать и тужиться в нужные моменты. VR-очки могут стать отвлекающим фактором: роженица будет думать об устройстве, о том, когда его снимут, как оно давит на лицо", – сказала Ерофеева.

По ее словам, медики часто рекомендуют роженицам убирать волосы в хвост, чтобы те не мешали, а также снимать обычные очки. Это помогает избежать помех, способных усугубить стресс.

"Кроме того, учитывая жаркую погоду, сложно представить, как подобное устройство (VR-очки. – Прим. ред.) позволит расслабиться. Если у роженицы искривлена носовая перегородка (о чем она может не догадываться), при этом наблюдаются утренние заложенность носа или длительные выделения, ношение VR-очков во время родов способно затруднить дыхание", – пояснила специалист.

Она уточнила, что сильная боль во время схваток – это естественный физиологический процесс, но современное акушерство имеет необходимые средства для ее уменьшения. Врачи максимально ответственно подходят к вопросу применения медикаментозных способов, рассматривая каждый конкретный случай отдельно. Среди них – эпидуральная анестезия, которая эффективна и безопасна как для мамы, так и для ребенка.

При этом немедикаментозные методы уступают по эффективности лекарственным препаратам, подчеркнула врач. Тем не менее они помогают женщине расслабиться и снизить неприятные ощущения. По словам Ерофеевой, узнать от таких техниках будущие мамы могут в школах материнства. Речь, в частности, идет о специальных дыхательных упражнениях, медитации, а также акупрессуре – методе, при котором воздействие на определенные точки тела может уменьшить болевые ощущения при схватках.

Ранее Ерофеева также подчеркивала, что присутствие мужчины на родах может помешать работе медиков. Она отметила, что поддержка супруга в процессе важна, но во время потуг происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи, которые не каждый сможет выдержать. Более того, некоторые женщины сами не хотят демонстрировать процесс родов.