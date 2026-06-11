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11 июня, 18:58

Экономика

Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке

Фото: 123RF.com/igorbondarenko

Минпромторг России предложил исключить из маркировки карамель на палочке. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проблема выявилась на этапе апробации технических решений для маркировки отдельных видов сладостей. У карамели шарообразной формы весом до 30 граммов, закрепленной на палочке и упакованной путем скручивания прямо на продукте, из-за особенностей упаковки затруднено считывание кодов маркировки.

В связи с этим Минпромторг предложил не требовать обязательной маркировки для такой карамели весом до 30 граммов включительно. При этом если первичная упаковка не имеет маркировки, то вторичная потребительская упаковка, если она есть, должна быть промаркирована, уточнили в министерстве.

Ранее Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии предложила расширить перечень продуктов, подлежащих обязательной цифровой маркировке. В список вошли 18 новых позиций, в том числе детское и лечебное питание.

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