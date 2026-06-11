ООН выступила против захвата США иранского острова Харк

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ООН выступает против развития событий, при которых США начали бы захват иранского острова Харк. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Очевидно, что мы бы не хотели видеть подобного", – цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Дюжаррик, ООН хотела бы, чтобы ситуация развивалась в сторону дипломатии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские силы намерены установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами Исламской республики.

Кроме того, он анонсировал бомбардировки Ирана в ночь на 12 июня. По словам главы Белого дома, они будут мощнее и масштабнее предыдущих.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

