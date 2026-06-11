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11 июня, 06:35

Политика

КСИР заявил об уничтожении истребителей на авиабазе США

Фото: depositphotos/KGriff

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил о поражении нескольких истребителей ВС США на авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании, передает издание Tasnim.

Удары были нанесены Воздушно-космическими силами КСИР с помощью 12 баллистических ракет. Под обстрел попали истребители F-35, F-15 и F-16, а также другие ключевые объекты армии США на авиабазе и в командном центре "Аль-Азрак".

Армия США возобновила удары по территории Ирана в ночь на 10 июня в ответ на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache. Под обстрел попали иранские средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения.

В ответ иранские войска нанесли удары по американским базам в регионе, а также атаковали с помощью беспилотников силы 5-го флота США в Бахрейне.

Этой ночью американские военнослужащие продолжили наносить удары по Ирану. Звуки взрывов были слышны в провинции Фарс, городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас, а также на западе Тегерана и в округах Кешм и Минаб.

Позже военные Ирана нанесли ответные удары по американским базам и прочим военным объектам, находящимся на Ближнем Востоке. Всего было атаковано 18 целей, принадлежащих армии США.

Иран и США возобновили обстрелы

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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