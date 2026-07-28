Газопровод высокого давления в Троицком округе готов на 75%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода, который соединит деревни Романцево и Красную Пахру в Троицком административном округе, завершено на 75%. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Протяженность нового трубопровода превысит четыре километра. Он станет частью сети газоснабжения, связывающей крупную газораспределительную станцию с кольцевым газопроводом Москвы. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства с апреля 2025 года, завершить их планируют в декабре 2026-го.

Проектом предусмотрен газопровод высокого давления диаметром 1 220 миллиметров. Его строят из стальных труб, качество которых подтверждено лабораторными исследованиями в Московском городском центре по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз".

"Ввод объекта в эксплуатацию существенно расширит возможности газораспределительной системы. Трубопровод станет важным узлом формирующейся сейчас инженерной инфраструктуры ТиНАО", – отметил гендиректор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин.

Строительство осложняется рельефом местности: перепады высот на трассе достигают 8 метров, а трубопровод пересекает другие инженерные сети. В таких местах предусмотрено шесть закрытых переходов. Прокладку труб под препятствиями ведут методами бурошнекового бурения и микротоннелирования. На заболоченных участках трубы утяжеляют полимерно-контейнерными балластирующими устройствами.

На газопроводе устанавливают запорные устройства с дистанционным управлением – все оборудование российского производства. Современная техника повышает управляемость и безопасность сети. Специалисты центральной диспетчерской АО "Мосгаз" в реальном времени видят положение каждого крана, параметры подачи газа и любые изменения. Закрыть задвижки можно как удаленно за полторы минуты, так и вручную на месте.

Специалисты комплекса городского хозяйства также завершили реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в ТиНАО. В рамках проекта специалисты построили новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тысячи кубических метров в сутки.

Помимо этого, в ТиНАО завершилась реконструкция водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово. Теперь чистой водой обеспечены около 14 тысяч жителей. Производительность водозаборного узла "Киевский" после реконструкции выросла на 40% и теперь составляет почти 2,9 тысячи кубометров в сутки.