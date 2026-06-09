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09 июня, 11:50

Город

Водозаборный узел "Киевский" реконструировали в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В ТиНАО завершилась реконструкция водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово. Теперь чистой водой обеспечены около 14 тысяч жителей, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что после присоединения к Москве новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В результате было принято решение реконструировать объекты для устранения проблемных мест.

Производительность водозаборного узла "Киевский" после реконструкции выросла на 40% и теперь составляет почти 2,9 тысячи кубометров в сутки. Специалисты установили новое оборудование и внедрили технологии для качественной очистки воды. Все работы провели с применением техники и разработок российского производства.

"Водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз", – добавили в пресс-службе.

Ранее в ТиНАО построили канализационно-насосную станцию "Красное". Ее производительность составляет тысячу кубометров в сутки. После реализации проекта удалось повысить надежность системы водоотведения и сформировать необходимый резерв мощностей. Позднее устаревшие одноименные очистные сооружения выведут из эксплуатации.

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