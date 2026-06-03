Новая канализационно-насосная станция "Красное" появилась в ТиНАО

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В ТиНАО завершено строительство канализационно-насосной станции (КНС) "Красное", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации", – поделился заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство КНС "Красное" завершили в мае, ее производительность – 1 тысяча кубометров в сутки. В настоящее время выполняются пусконаладочные работы и строительство сетевой инфраструктуры.

Благодаря реализации проекта удалось повысить надежность системы водоотведения и сформировать требуемый резерв мощностей, уточнили в комплексе.

В рамках строительства:



установлены три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью и современная система газоочистки;

ведется создание отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью практически 2,5 километра;

оборудованы дробилки для защиты насосного оборудования от засорения.

После завершения всех работ устаревшие одноименные очистные сооружения будут выведены из эксплуатации. В комплексе отметили, что при реализации проекта использовались отечественные материалы и оборудование, включая системы автоматизации и диспетчеризации.

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