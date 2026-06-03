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03 июня, 09:32

Город

Новая канализационно-насосная станция "Красное" появилась в ТиНАО

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В ТиНАО завершено строительство канализационно-насосной станции (КНС) "Красное", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации", – поделился заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство КНС "Красное" завершили в мае, ее производительность – 1 тысяча кубометров в сутки. В настоящее время выполняются пусконаладочные работы и строительство сетевой инфраструктуры.

Благодаря реализации проекта удалось повысить надежность системы водоотведения и сформировать требуемый резерв мощностей, уточнили в комплексе.

В рамках строительства:

  • установлены три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью и современная система газоочистки;
  • ведется создание отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью практически 2,5 километра;
  • оборудованы дробилки для защиты насосного оборудования от засорения.

После завершения всех работ устаревшие одноименные очистные сооружения будут выведены из эксплуатации. В комплексе отметили, что при реализации проекта использовались отечественные материалы и оборудование, включая системы автоматизации и диспетчеризации.

Ранее сотрудники АО "Мосводоканал" совместно с представителями ГУ МЧС России по Москве проинспектировали все 62 тысячи гидрантов, стоящих на балансе предприятия. По итогам проверки все гидранты были признаны исправными и полностью готовыми к эксплуатации.

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