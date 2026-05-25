Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:14

Город

Свыше 1,5 тыс исследований объектов газовой инфраструктуры выполнено в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

С начала года в столице провели более 1,5 тысячи исследований объектов газовой инфраструктуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Безопасность системы газоснабжения города обеспечивает Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". В данном центре материалы для строительства и реконструкции объектов газовой инфраструктуры проходят тщательную проверку: с начала года специалисты провели 1,7 тысячи исследований качества сетей.

Современное оборудование позволяет оценить прочность материалов, их пластичность, устойчивость к агрессивным средам, морозостойкость и другие параметры. Используются как разрушающие, так и неразрушающие методы, включая магнитный, капиллярный и оптический контроль. С начала 2026 года проведено более 300 исследований и подготовлено свыше 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.

Директор МГЦ АО "Мосгаз" Алексей Барсуков подчеркнул, что в настоящее время каждый реализуемый компанией проект не только решает текущие задачи, но и учитывает планы развития столицы. По его словам, проводимые центром исследования являются основой для строительства современной энергетической инфраструктуры, представляя собой уникальную интеграцию науки и практики, которая позволяет создать комфортные и безопасные условия жизни для миллионов москвичей. Именно поэтому так важен всесторонний контроль качества, который обеспечивается в собственной лаборатории.

Центр был создан более 16 лет назад. Помимо экспресс-тестов, специалисты проводят там долгосрочные исследования, направленные на всестороннюю оценку качества компонентов различных систем. Важным аспектом деятельности учреждения является разработка технических стандартов и требований, а также рекомендаций для проектных и других профильных организаций.

Вместе с тем лаборатория сотрудничает с различными федеральными и региональными организациями, а также с бизнесом, проводя оценку качества материалов не только для объектов газовой инфраструктуры, но и для предприятий других отраслей. Центр принимает активное участие в подготовке и аттестации кадров, организует практику для студентов профильных вузов, а также регулярно представляет свои достижения и инновации на профессиональных форумах и конференциях.

Вместе с тем на юге столицы продолжается строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Нагатино" с параллельной реконструкцией газопровода среднего давления. Новый объект улучшит надежность и стабильность системы газоснабжения РТС.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика