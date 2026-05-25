Свыше 1,5 тыс исследований объектов газовой инфраструктуры выполнено в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

С начала года в столице провели более 1,5 тысячи исследований объектов газовой инфраструктуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Безопасность системы газоснабжения города обеспечивает Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". В данном центре материалы для строительства и реконструкции объектов газовой инфраструктуры проходят тщательную проверку: с начала года специалисты провели 1,7 тысячи исследований качества сетей.

Современное оборудование позволяет оценить прочность материалов, их пластичность, устойчивость к агрессивным средам, морозостойкость и другие параметры. Используются как разрушающие, так и неразрушающие методы, включая магнитный, капиллярный и оптический контроль. С начала 2026 года проведено более 300 исследований и подготовлено свыше 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.

Директор МГЦ АО "Мосгаз" Алексей Барсуков подчеркнул, что в настоящее время каждый реализуемый компанией проект не только решает текущие задачи, но и учитывает планы развития столицы. По его словам, проводимые центром исследования являются основой для строительства современной энергетической инфраструктуры, представляя собой уникальную интеграцию науки и практики, которая позволяет создать комфортные и безопасные условия жизни для миллионов москвичей. Именно поэтому так важен всесторонний контроль качества, который обеспечивается в собственной лаборатории.

Центр был создан более 16 лет назад. Помимо экспресс-тестов, специалисты проводят там долгосрочные исследования, направленные на всестороннюю оценку качества компонентов различных систем. Важным аспектом деятельности учреждения является разработка технических стандартов и требований, а также рекомендаций для проектных и других профильных организаций.

Вместе с тем лаборатория сотрудничает с различными федеральными и региональными организациями, а также с бизнесом, проводя оценку качества материалов не только для объектов газовой инфраструктуры, но и для предприятий других отраслей. Центр принимает активное участие в подготовке и аттестации кадров, организует практику для студентов профильных вузов, а также регулярно представляет свои достижения и инновации на профессиональных форумах и конференциях.

Вместе с тем на юге столицы продолжается строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Нагатино" с параллельной реконструкцией газопровода среднего давления. Новый объект улучшит надежность и стабильность системы газоснабжения РТС.