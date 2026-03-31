В этом году в Москве модернизируют 15 газорегуляторных пунктов, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, обновление соответствующего оборудования в мегаполисе проводится на регулярной основе.

"Это критически важные элементы системы газоснабжения, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – пояснил вице-мэр.

В рамках мероприятий специалисты заменят устаревшее оборудование на современные шкафные и блочные газорегуляторные пункты, обладающие большей надежностью и сниженным уровнем шума. Более того, они имеют большую пропускную способность, оптимизированную компоновку и современные запорные механизмы.

Как подчеркнул Бирюков, новые пункты производят полностью из отечественных материалов на заводе АО "Мосгаз". Они соответствуют современным стандартам и содержат автоматизированную систему мониторинга, позволяющую диспетчерам Мосгаза в реальном времени отслеживать работу оборудования и быстро реагировать на изменения.

Согласно плану, работы проведут оперативно и без отключения потребителей. Одновременно с этим ожидается обновление прилегающих газопроводов, сети распределения и потребления газа.

Ранее на юге Москвы стартовала модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Нагатино-7", который обеспечивает газоснабжение районов Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон и Нагорный, а также ТЭЦ-9, тепловой станции "Нагатино" и ГТЭС "Коломенское".

Решение о модернизации было принято из-за длительной работы газового оборудования. Эксперты заменят устаревшее оборудование, а также внедрят автоматизированные системы управления и дистанционного мониторинга.