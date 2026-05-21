Два лесных пожара произошли в Ростовской области из-за атак БПЛА

Два лесных пожара произошли в Шолоховском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников в пяти районах области: в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

Лесные пожары были зафиксированы в Вешенском лесничестве. К настоящему моменту оба возгорания уже были ликвидированы.

Этой ночью атаке украинских дронов также подверглась Белгородская область. В результате ударов БПЛА ранения получили трое мирных граждан.

Ранее промышленный объект загорелся в Ярославской области в результате атаки БПЛА. Спецслужбы уже потушили возгорание, в результате инцидента пострадавших не выявили.