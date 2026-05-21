Товарооборот Японии и РФ вырос на 23% в апреле

Товарооборот Японии и России в апреле этого года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 679 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

В частности, импорт российского угля и СПГ в Японию повысился на 128,5% и 29,5% соответственно. На энергоресурсы приходится порядка 60% всех российских поставок в Японию.

Япония в прошедшем апреле также увеличила поставки легковых авто в РФ на 23,6%, однако снизила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей на 26,4%.

Ранее министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило информацию, что правительство отправляет экономическую делегацию в РФ. Дипломаты прибудут в Москву 26–27 мая для защиты активов японских компаний, которые до сих пор работают в России.

Вместе с тем в Японии опровергли появившиеся в СМИ сведения о планах страны по расширению сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине. В министерстве указали, что Токио будет и дальше соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7.