01:43

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Фото: ТАСС/Zuma

На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел выброс пепла на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает региональная группа реагирования на вулканические извержения.

По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку-юго-востоку от вулкана. При этом экструзивно-эффузивное извержение исполина не прекращается.

Объявлен оранжевый код авиационной опасности для вулкана Шивелуч. Эксперты ожидают возможные пепловые взрывы на вулкане до 12 километров.

На Камчатке также произошло извержение вулкана Безымянный. 18 мая газопаровой столб с примесью пепла поднялся на высоту до пяти километров над уровнем моря, а пепловый шлейф сместился в юго-восточном направлении.

Со склонов купола сходили раскаленные лавины. Активность вулкана представляла угрозу для международных и местных авиаперевозок.

происшествия

