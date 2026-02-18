Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Фото: ТАСС/EPA/IGAM MARENDRA

Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Столб пепла поднялся на 800 метров над кратером вулкана. Облако с большой интенсивностью распространяется на северо-восток.

Специалисты центра призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и соблюдать осторожность из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Семеру – 4-й по высоте вулкан Индонезии (3 676 метров) и самая высокая точка острова Явы. Всего в стране около 130 действующих вулканов. Архипелаг находится в Тихоокеанском огненном кольце, где сейсмическая активность особенно высока.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,6 километра над уровнем моря. По данным ученых, выброс произошел в 05:08 по московскому времени. Для авиации был установлен красный код опасности.