Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 14:47

Культура

Фильм "Охота за тенью" с Джеки Чаном выйдет в России 12 марта

Фото: кадр из фильма "Охота за тенью"; режиссер – Ларри Ян; производство – Beijing Hairun Pictures Company, Beijing New United Films, Beijing Sheep Says Bah Films

Новый криминальный экшн-триллер "Охота за тенью" с Джеки Чаном в главной роли появится в российском прокате с 12 марта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на компанию KINOMANIA.

Согласно сюжету, тайная оперативная группа вступает в противостояние с гениальными преступниками, которые смогли обмануть безупречную систему слежения "Небесное око" и скрылись с полученными средствами. Главой группы становится вернувшийся с пенсии мастер слежки, которого исполняет Чан. Он создает элитный отряд новобранцев для охоты за бандой гения по прозвищу "Тень".

Главную женскую роль сыграла китайская актриса Чжан Цзыфэн. В фильме также выступил Тони Люн Ка-фай, известный по картине "Любовник".

В прокатной компании отметили, что благодаря ленте зрители смогут по-новому взглянуть на классическую борьбу полиции и преступников. Главная сила Чана в фильме состоит в интеллекте. Артист подчеркивал, что в сценарии его внимание привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

Для Цзыфэн роль сотрудницы полиции оказалась дебютом в таком жестком амплуа.

"Работать с Джеки Чаном – это сбывшаяся мечта", – сказала девушка.

Ранее появился трейлер продолжения сериала "Клиника". Премьера новых серий состоится 25 февраля – в этот день будут сразу два эпизода. В продолжении зрители увидят повзрослевших персонажей, которые столкнутся с новыми профессиональными трудностями, пытаясь сохранить свою дружбу.

Читайте также


культуракино

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика