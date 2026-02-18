Фильм "Охота за тенью" с Джеки Чаном выйдет в России 12 марта

Фото: кадр из фильма "Охота за тенью"; режиссер – Ларри Ян; производство – Beijing Hairun Pictures Company, Beijing New United Films, Beijing Sheep Says Bah Films

Новый криминальный экшн-триллер "Охота за тенью" с Джеки Чаном в главной роли появится в российском прокате с 12 марта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на компанию KINOMANIA.

Согласно сюжету, тайная оперативная группа вступает в противостояние с гениальными преступниками, которые смогли обмануть безупречную систему слежения "Небесное око" и скрылись с полученными средствами. Главой группы становится вернувшийся с пенсии мастер слежки, которого исполняет Чан. Он создает элитный отряд новобранцев для охоты за бандой гения по прозвищу "Тень".

Главную женскую роль сыграла китайская актриса Чжан Цзыфэн. В фильме также выступил Тони Люн Ка-фай, известный по картине "Любовник".

В прокатной компании отметили, что благодаря ленте зрители смогут по-новому взглянуть на классическую борьбу полиции и преступников. Главная сила Чана в фильме состоит в интеллекте. Артист подчеркивал, что в сценарии его внимание привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

Для Цзыфэн роль сотрудницы полиции оказалась дебютом в таком жестком амплуа.

"Работать с Джеки Чаном – это сбывшаяся мечта", – сказала девушка.

