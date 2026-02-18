AP: у берегов Антарктиды впервые замечена акула

Фото: AP Photo/Mark Baker

Австралийские ученые впервые обнаружили акулу у Южных Шетландских островов в водах Антарктики. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет", – заявил профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон.

По его словам, акула длиной порядка 3–4 метров была замечена на глубине около 490 метров благодаря камере, которую установили на специальный исследовательский аппарат. Температура воды там составляет около нуля градусов.

Джеймисон считает, что в Антарктиде могут быть и другие особи, которые питаются останками кальмаров и китов на дне. Полярные акулы есть в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов у берегов Новой Зеландии, Австралии и ЮАР.

В материале уточняется, что в объективы камеры акула попала еще в январе прошлого года, однако разрешение на публикацию информации от университета поступило только сейчас.

Ранее на берегу пляжа в Испании была найдена туша беременной самки акулы-дракона. Она вынашивала 12 эмбрионов. Примечательно, что данный вид является редким и находится под угрозой из-за медленного размножения и активного промысла на него в прошлом.

